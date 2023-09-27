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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاشفا علاقته بنيللي.. يوسف منصور في حلقة استثنائية مع إيمان ابو طالب..الجمعة

الفنان القدير يوسف
الفنان القدير يوسف منصور

يحل الفنان القدير يوسف منصور ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة الجمعة القادمة، وذلك في حلقة خاصة واستثنائية.

أسرار وكواليس خاصة ومفاجات يكشفها الفنان يوسف منصور خلال اللقاء متحدثا عن علاقته الخاصة بالفنانة نيللي موجها رسالة لها قائلا " ربنا يخليها ويحافظ عليها "

كما يكشف منصور خلال اللقاء لأول مرة عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر موضحا اسباب الحفاظ على صحته ومقاومته للسرطان وقصة نجاحه في التغلب على هذا المرض

وفي مفاجاة كبيرة كشف منصور خلال اللقاء انه لا يمتلك موهبة التمثيل كما يكشف خلال اللقاء كيفية اقناعه للفنان أحمد رمزي بالاشتراك معه في بطولة فيلم قط الصحراء ،كما يكشف عن أسباب الخلاف بينه وبين مخرج فيلم قبضة الهلالي

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع الجمعة كن كل أسبوع ٨ مساءا على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب

يوسف منصور إيمان أبو طالب الإعلامية إيمان أبو طالب الفنان القدير يوسف منصور فيلم قبضة الهلالي

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