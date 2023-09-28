إسلام صادق يعلن سبب استبعاد الزمالك من المشاركة في كأس سوبر الأبطال

نشر الناقد الرياضي إسلام صادق خبر صادم لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق :🚨🚨رسميا.. اتحاد الكرة يعلن استبعاد الزمالك من المشاركة في كأس سوبر الأبطال بالإمارات.

وفي خطوة مفاجئة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد جمال علام استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري الجديدة. وهذا القرار أتى كنتيجة للالتزام بلوائح الاتحاد المصري وفقًا لما تم تنصيصه فيها.

سبب الاستبعاد

يعود سبب هذا الاستبعاد إلى اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة أمام النادي الأهلي. وفيما بدأ الفارس الأبيض النسخة الماضية بملاحقة الفوز بالبطولة، اعتذر عن المشاركة بسبب اعتراضه على تواجد لاعبالنادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا الذي كان معاقبًا بالإيقاف.