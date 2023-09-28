نيوكاسل يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة على حساب مانشستر سيتي

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة ا لقدم، وذلك عقب فوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وسجل أليكساندر إيزاك هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 53.

وشهدت مباريات اليوم، فوز أرسنال على برينتفورد 1 /صفر وليفربول على ليستر سيتي 3 /1، فيما فاز تشيلسي على برايتون 1 /صفر وإيفرتون على أستون فيلا 2 /1 ،وبورنموث على ستوك سيتي 2 / صفر وفولهام على نوريتش 2 /1 وبلاكبيرن روفرز على كارديف سيتي 5 /2، وويستهام على لينكولن 1 / صفر .