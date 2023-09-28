الصوت الشتوي وقعها في مشاكل جديدة| ياسمين عز تقاضي نيشان.. وتعترف: “عمرو أديب أهم إعلامي”

خرجت الإعلامية ياسمين عز عن صمتها، عقب هجوم الإعلامي نيشان عليها، بسبب عدم حضورها ملتقى الإعلام العربي فى منطقة جميرا فى دبي، وهو الأمر الذي جعل نيشان يسيء لها وينفعل علة تأخرها.

وكشفت الإعلامية ياسمين عز عن اتخاذها الإجراءات القانونية، ورفعها دعوى ضد الإعلامي نيشان على خلفية إساءته لها في منتدى الإعلام في دبي، ووجهت ياسمين عز رسالة نارية بسبب ما حدث معها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

لا اخشي محاورة أي إعلامي مهما كان أسمه

ووجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة غامضة ونارية، علي خلفية ما حدث معها في ملتقي الإعلام العربي بدبي، ومهاجمة الإعلامي نيشان لها ورفضه اعتذارها عقب عدم حضورها.

ونشرت ياسمين عز صورة لها برفقه الإعلامي عمرو أديب، وكتبت عبر خاصية "الاستوري": "أعتقد أن من تنجح في محاوره أهم اعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب لا تخشى من محاورة أي إعلامي اخر مهما كان اسمه".

لم اعتذر لهذا الشخص ولن اعتذر

وتابعت ياسمين عز، كاتبة: "مع ضرورة توضيح الأمر الخاص بإحدي الجلسات، بسبب ظرف خارجي ليس لي أي ضلع فيه بأي شكل من الأشكال، ومعلوم تماما لدى إدارة المنتدي المسؤولة عن التنظيم، والعالمة بظروف التأخير عن الجلسة المعنية وملابساتها".

وعقبت ياسمين عز: "بالإضافة إلي إني لم أعتذر لهذا الشخص ولن أعتذر، كما أشيع في بعض المواقع، لأن ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس".

ياسمين عز تهاجم نيشان

وكتبت ياسمين عز في بيان أخر لها، عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام: "انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى".

وأضافت: "بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض اخلاقا وقانونا، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضاءها الشامخ والعادل وتعزيزا لدور القانون، فيردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية".

بتحضر صوتها الشتوي

وغابت الإعلامية ياسمين عز عن حضور جلستها في منتدي الإعلام العربي، والذي تسبب في غضب الإعلامي نيشان، الذي كان من المفترض أن يحاورها في الجلسة، مما جعله يسخر منها خلال الجلسة.

وسخر نيشان من غياب ياسمين عز وعدم حضورها الجلسة، وقال نيشان أثناء الجلسة: "وينها ياسمين أكيد بتحضر صوتها الشتوي"، وقامت ياسمين عز بالاعتذار من نيشان ومحاولة دخول الجلسة، إلا أنه رفض نيشان اعتذارها بشدة.