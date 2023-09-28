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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العريف أبوالعباس: أعددنا حفر برميلية للوقاية من الضرب العشوائي للعدو بالإسماعيلية

صدى البلد

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" في حرب أكتوبر، إن يوم 21 أكتوبر، تم عمل كمائن لملاقاة المتقدمين من العدو تجاه الإسماعيلية، مؤكدًا أن الخطة بالبداية كانت الهجوم، وبعد نتائج الاستطلاع ومعرفة كم أسلحة العدو تغيرت الخطة وتم عمل كمائن للعدو.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا في معسكر الجلاء في الإسماعيلية، ولم يكن هناك تقدم للعدو، ويوم 22 أكتوبر في تمام السادسة صباحًا قائد السرية الرائد إبراهيم حسن السنا، قال له: "باللا ياعباس هانبدل المجموعة".

 

إعداد حفر برميلية للحماية من العدو

وتابع، أنهم ذهبوا لمكان بعد أبوعطوة بما يقارب 2 كيلو ونصف،  سيرًا على الأقدام، وبدلوا مع المجموعة الأخرى، مؤكدًا أنهم أعدوا حفر برميلية لهم وكانوا يحملون أسلحة "أر بي جي"، وكانت الخطة هي ضرب آخر دبابة لمنع الارتداد وكان يوجد 4 أسلحة "آر بي جي"، وكان يوم 22 أكتوبر وانتظروا حتى قرب الساعة 11ظهرًا  والعدو كانوا يضرب بشكل عشوائي.

معركة أبو عطوة حرب اكتوبر العريف عباس محمد أبوالعباس معسكر الجلاء الاسماعيلية

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