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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب جدا .. أفضل هاتف Oppo Reno من أوبو للفئة المتوسطة

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 7

يعد هاتف Oppo Reno 7 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة للفئة المتوسطة مع سعر مناسب، وإمكانات قياسية أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، مع بطارية كبيرة. 

 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 7 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وحماية من نوع Gorilla Glass 5، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 7 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 7 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 7 على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ألوان الأسود، والبرتقالي، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم ColorOS 13 للسوفت وير.  

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 7 في السوق المصري، من حوالي 10 آلاف و 88 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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