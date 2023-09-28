تطبيق جوجل للرسائل Google Messages يصل لـ 5 مليارات عملية تثبيت على الهواتف 

تجاوز تطبيق رسائل جوجل "Google Messages" أكثر من خمسة مليارات عملية تثبيت على هواتف أندرويد، الأمر الذي يجعله يصبح أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا لرسائل SMS وMMS وRCS.

وفقًا لتقارير من 9to5Google فإن تطبيق Google Messages قد حصل مؤخرا على واجهة مميزة وسهلة الاستخدام مع عدد من الميزات المفيدة، كما يمكن إقران التطبيق بعميل ويب لسطح المكتب.

ويسمح تطبيق Google Messages للمستخدمين أيضا بقراءة الرسائل من الهواتف و الأجهزة الأخرى والرد عليها، مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة كمبيوتر Mac “ماك” من شركة أبل.

وفي عام 2022، اعتمدت شركة سامسونج تطبيق Google messages باعتباره تطبيق المراسلة الافتراضي لهواتفها، كما يأتي في الوقت الحالي بشكل مثبت مسبقًا على هواتفها.

وكان أول انجاز كبير لتطبيق Google messages في عام 2020، حيث استطاع التطبيق حينها الوصول إلى مليار عملية تنزيل على هواتف Pixel، حيث في ذلك الوقت، لم يتم تثبيت التطبيق افتراضيًا على غالبية هواتف أندرويد.