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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى اليوم العالمي للسعار .. لو عضك كلب اعرف الإسعافات الأولية

الاسعافات الأولية
الاسعافات الأولية

يحتفي العالم  في يوم 28  سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لداء الكلب، وتعد عضة الكلب من أكثر الإصابات التي قد يتعرض بعض الأشخاص  لها مصادفة أثناء المشي في الشارع أو زيارة منزل تعيش به الكلاب،وقد تتعرضين للعض من الكلب الخاص بك لذا عند التعرّض للعض من قِبل كلب، من المهم الاهتمام بالإصابة على الفور لتقليل خطر التعرّض لعدوى بكتيرية، وفي بعض الحالات، من الممكن تقديم الإسعافات الأولية لنفسك، ولكن في حالات أخرى، ستحتاجين إلى علاج طبي فوري ،في السطور التالية، نستعرض طرق علاج عضة الكلاب والإسعافات الأولية اللازمة،وفقا لموقع healthdirect


داء الكلب :

هو حالة فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى الوفاة في غضون أيام قليلة من الإصابة.وسيتم تحديد نوع الإسعافات الأولية بحسب شدّة العضة.

إسعافات أولية:
-يجب عليك، بعد عضة الكلب هو ترك مسافة بينك وبينه، إذ يمكن أن يقضي ذلك على فرص تعرضك للعض مرة أخرى. 

-اغسلي الجرح بالصابون والماء الدافئ. 

-اضغطي برفق بقطعة قماش نظيفة على الجرح لوقف تدفق الدم. 

-ضعي مرهمًا مضادًا للبكتيريا على الجرح. 

-تعقيم الجرح بضمادة معقمة. 
-انتبهي لعلامات العدوى
 -  استعمال غسول مضادّ للبكتيريا كإجراء احترازي.

-اطلبي المساعدة الطبية إذا كنت تشكين في وجود عدوى أو تعرّض محتمل لداء الكلب، أو إذا كان الجرح شديدًا.

- استشيري الطبيب المتخصص على الفور إذا تعرضت لعضة كلب لديه تاريخ غير معروف للقاح داء الكلب، أو يبدو أنه مريض.

-التوجه بعدها لأقرب مستشفى للعناية بالجرح.

-لاينصح بخياطة الجرح لأنه يسبب خطرا على المصاب. 

-الحرص على متابعة المريض الاطمئنان على الجرح من قبل المستشفى حتى يتم شفاؤه.

-ضرورة تناول التطعيم بكافة جرعاته كاملة.

استشر الطبيب فوراً إذا ظهرت هذه الأعراض :

-إذا كان الجرح لا يتوقف عن النزيف. 
-الشعور بألم شديد. 
-ظهور العظام أو الأوتار أو العضلات من الجرح. 
-الشعور بعدم القدرة على تحريك موضع العضة، مثل عدم القدرة على ثني الأصابع
-تسرب القيح أو السوائل من الجرح. 
-الشعور بالضعف أو الارتباك أو الإغماء. 
-الإصابة بالحمى.

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