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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

صدى البلد

نشرت وزارة الدفاع الروسية،  صورة قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف والذي زعمت أوكرانيا مصرعه.

حقيقة وفاة قائد الاسطول الروسي 

بعد ان  أعلن الجيش الأوكراني الاسبوع الماضي مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، في ضربة جوية  على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم ظهر القائد من جديد بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار، حيث كانوا يشاركون في اجتماع عبر الإنترنت، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

 

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