بيطري المنوفية: ضبط 17 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 24 سبتمبر الجارى.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير ( 39 ) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد على ( 17 ) طنا و (220) كجم عبارة عن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالإشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام ومديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، مع التفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .