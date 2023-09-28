البيت الأبيض يكشف عن اللقاء المرتقب بين بايدن ووفد الاتحاد الأوروبي

قال البيت الأبيض اليوم، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في 20 أكتوبر.

وهذا الاجتماع سيكون الأول من نوعه بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي منذ تولى بايدن منصبه في يناير 2021.

ومن المتوقع أن يبحث القادة في مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التغير المناخي والصحة والتجارة والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن الإقليمي والدولي.

وقد استقبل بايدن في مارس الماضي فون دير لايين في البيت الأبيض، حيث ناقشا الدعم لأوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية والتعاون في مجالات أخرى.

وقد أعربت فون دير لايين كانت عن سعادتها بانتخاب بايدن، قائلة إن أوروبا لديها "من جديد صديق" في البيت الأبيض، ودعت إلى "بناء ميثاق تأسيسي جديد" للعلاقات عبر الأطلسي.