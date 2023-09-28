ملاك ليفربول يبيعون حصة من أسهم النادي لشركة أمريكية

أعلنت مجموعة فينواي جروب الأمريكية، المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، بيع حصة من النادي لشركة ديناستي إيكويتي.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن شركة الاستثمار الرياضي العالمية Dynasty Equity أكملت استثمارًا استراتيجيًا للأقلية في الأسهم العادية في نادي ليفربول لكرة القدم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ليفربول باع نسبة قليلة من أسهم النادي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 164 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة “تيليجراف” البريطانية أن عملية البيع لن تؤدي إلى زيادة إنفاق النادي في فترات الانتقالات للتعاقد مع اللاعبين، إنما هدفها الحفاظ على ميزانية النادي.

وأشارت الصحيفة أن مجموعة فينواي لم تتطلع إلى بيع النادي بشكل كامل.