نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".





وظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية قميص بالون الابيض ومن الناحية الجمالية تركتشعرها منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





وظهرت نسرين طافش ، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".





ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.