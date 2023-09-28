تييري هنري يمدح محمد صلاح ويُفاضل بينه وبين هازارد

تغنى الأسطورة الفرنسية تييري هنري لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، بـ محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، مادحًا مهاراته في المراوغة.

وقال هنري في تصريحات لشبكة “BR Football” العالمية:"الكثير من الناس يفعلون أشياء أسميها هراء (يقصد المبالغة بالمراوغة أو استخدامها بدون فاعلية).. هل ستسجل أم لا؟"

وتابع:"صلاح، عندما يأخذ الكرة، يذهب! أتذكر دائمًا شخصًا واحدًا مثله في الدوري الإنجليزي سابقًا: إيدن هازارد. هذا ما أسميه المراوغة.. أنت تذهب إلى المرمى، لا تقوم بالاستعراض".

وأردف:" أميل قليلًا لـ صلاح عن هازارد، لكن هذه هي القمة في المراوغة، وكنت لأكون هناك أيضًا عندما ألعب".