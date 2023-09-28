حظر رياضي واستبعاد من دوري أبطال أوروبا .. تهديد خطير لـ برشلونة

وجه قاضي التحكيم بمحكمة 1 في مدينة برشلونة، تهمة الرشوة للنادي الكتالوني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية نيجريرا”.

وكان القضاء قد وجه تهمة الفساد لـ برشلونة ونيجريرا نائب رئيس لجنة التحكيم السابق في الدوري الإسباني، بداعي استلام الأخير مبلغ 7.5 مليون يورو على دفعات من قبل النادي الكتالوني، لمدهم بتقارير معينة على الحكام في فترة عمله.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن برشلونة قد يواجه خطر الحظر من القيام بأي نشاط خاص بكرة القدم، والهبوط للدرجات الأدنى إذا تم إثبات وإدانته بتهمة الرشوة.

كما أن برشلونة يواجه أيضًا خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، إضافة لاحتمالية معاقبة عدد من مسؤوليه السابقين بالسجن.