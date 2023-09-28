مصر وقطر تضمنان العبور إلى نصف نهائي البطولة العربية للبادل

انتهت مساء اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية الأولى للبادل المقامة على ملاعب ندا الشباب بالإمارات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر المقبل.

ووزعت المنتخبات المشاركة في البطولة العربية على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، وقطر، وعمان، والعراق، والمغرب، بينما ضمت الثانية كلا من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا.

وضمن المنتخبان المصري والقطري العبور لنصف نهائي البطولة التي يشارك بها 11 منتخبًا.

وأقيمت مباريات اليوم الثاني على فترتين صباحية ومسائية، حيث فاز المنتخب المغربي على نظيره الأردني بنتيجة 3-0 في منافسات المجموعة الأولى، وضمن إطار نفس المجموعة اكتسح المنتخب الإماراتي نظيره العراقي بنفس النتيجة.

وفيما يخص المجموعة الثانية، فاز المنتخب الكويتي على نظيره السوداني بثلاثية نظيفة، فيما انتزع المنتخب الأردني الفوز من نظيره السوري بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الصباحية.

وفي منافسات الجولة المسائية، فاز المنتخب الإماراتي على نظيره العماني بنتيجة 3-0، فيما تفوق المنتخب القطري على نظيره المغربي بنفس النتيجة، وذلك في منافسات المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية، فاستعاد المنتخب المصري نغمة الانتصارات من جديد عقب فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 3-0 بعد خسارته أمس أمام نظيره الكويتي بنتيجة 1-2، فيما استطاع المنتخب الأردني الفوز على نظيره السوداني بثلاثية نظيفة.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة 8 لاعبين وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".

وشهد انطلاق منافسات البطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وأحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وأعضاء الاتحادين الإماراتي والعربي ورؤوساء الوفود المشاركة.

وتتميز المنافسات بالحضور الجماهيري الكبير، والتفاعل داخل الصالات الحديثة لمجمع ند الشبا الرياضي، وعبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة البث المباشر للمنافسات.