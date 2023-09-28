بإطلالة ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأضواء في أحدث ظهور

تألقت الفنانة إنجي المقدم في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت إنجي المقدم، بإطلالة ساحرة وناعمة، مرتدية فستان مكشوف الصدر باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها، واعتمدت علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.





يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم كان فيلم "كاملة".

وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعى "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سنالأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة،لتتوالى الأحداث بينهما.