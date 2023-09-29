شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مشاركة نجم الفريق أمام سان جورج

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن ملامح تشكيل الفريق أمام سانت جورج في إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن صلاح محسن سيغيب عن المباراة بسبب إصابته مشددا أن موديست نجم الفريق أيضا لن يشارك

واضاف شوبير أن موديست مازال في حاله بدنيه سيئه لذلك لن يشارك مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق لن يدفع باللاعب الا عقب وصوله لحاله بدنيه جيده

واضاف شوبير أن موديست غير مقيد بالقائمة

وتابع أن محمود عبدالمنعم كهربا شارك في المران بشكل طبيعي مشددا أن رضا سليم أيضا شارك في المران ولكن من الصعب مشاركته في المباراة.