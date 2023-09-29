أبو جريشة: أزمة القيد دفعت الإسماعيلي لإعطاء الفرصة للشباب

أكد علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من الشباب تحت قيادة إيهاب جلال قادرين على تقديم أوراق اعتمادهم بشكل قوي لجماهير الدراويش في الفترة القادمة.

وقال علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن أزمة القيد دفعت الاسماعيلي لإعطاء الفرصة للشباب وشباب الاسماعيلي مكسب كبير للفريق في المرحلة المقبلة".

وتابع:" الأندية الشعبية "عصب" الكرة المصريـة وأتمنى من المسؤلين عن الكرة المصرية الاهتمام بالأندية الشعبية في الفترة القادمة ".