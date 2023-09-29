مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 29-9-2023 عدد من ط المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



بيراميدز X الجيش الرواندي – 6 مساء – ONTime Sports

الأهلي X سانت جورج – 7 مساء - ONTime Sports

أورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – 8.30 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



برشلونة X إشبيلية – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ستراسبورج X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الحزم X التعاون – 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD

الطائي X النصر – 6 مساء - SSC1 HD

الفيحاء X الاتحاد – 6 مساء - SSC EXTRA 1 SD

الهلال X الشباب – 9 مساء - SSC1 SD