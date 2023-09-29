مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 29-9-2023 عدد من ط المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز X الجيش الرواندي – 6 مساء – ONTime Sports
الأهلي X سانت جورج – 7 مساء - ONTime Sports
أورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – 8.30 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
برشلونة X إشبيلية – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج X لانس – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الحزم X التعاون – 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD
الطائي X النصر – 6 مساء - SSC1 HD
الفيحاء X الاتحاد – 6 مساء - SSC EXTRA 1 SD
الهلال X الشباب – 9 مساء - SSC1 SD