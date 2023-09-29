إعلامي: لا أستوعب خطأ القلاوي.. كيف يتجاهل ركلة جزاء لفاركو بهذا الوضوح؟



أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من الحكم حمادة القلاوي، الذي أدار لقاء المصري وفاركو بعدما تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح فريق فاركو.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مندهش للغاية من قرار القلاوي بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة بعدما قام اللاعب حسين السيد بدفع سيف تيري مهاجم فاركو داخل منطقة الجزاء، ورغم اللجوء لتقنية الفار ووضوح اللعبة لكن الحكم رفض احتسابها".

وواصل: "الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح نادي المصري، رغم أن اللاعبان كانوا في التحام سويًا".

وزاد: "لا استوعب ما قام به حمادة القلاوي والكرة كانت أمامه، وفوجئت بقراره بعدم احتساب ركلة الجزاء، هذه أخطاء سيئة جدا".