نجم الزمالك السابق : الفريق قادر على عبور مباراة أرتا سولار

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن حمادة القلاوي حكم لقاء فاركو والمصري كان عليه احتساب ركلة جزاء واضحة بعدما دفع حسين السيد لاعب الفريق البورسعيدي، سيف تيري بشكل واضح داخل منطقة الجزاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "القلاوي من الحكام الجيدين وخطواته مميزة في أخر موسمين، وظهر في العديد من المباريات الكبيرة، وكان عليه تطبيق القانون، كما أنه شاهد الكرة في تقنية الفيديو، وبنسبة 95% معظم الحكام تحتسب ركلات الجزاء بعد العودة للفار".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك صعب مباراة أرتا سولار بعدم استقبل هدفين في الذهاب، بسبب اللعب بتشكيل خاطئ والتعامل مع المباراة بشكل غير جيد، والمدرب تحدث بشكل خاطئ وغريب جدا عن فترة الإعداد بأن الزمالك خاض فترة إعداد مثل مانشستر سيتي الإنجليزي".

وقال عبدالملك: "السيتي مستواه يتصاعد بشكل تدريجي وخسر أمام نيوكاسل يونايتد، وأتمنى أن يلعب بـ 2 مهاجمين (ناصر منسي وسيف الجزيري)، ولكن يتواجد ثلاثي في خط الدفاع (3-5-2)، والأقرب حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي لو لعب بثنائي في خط الهجوم، مع وجود زيزو ومصطفى شلبي وأوباما، والاستحواذ سيكون بشكل أكبر للزمالك بكل تأكيد في المباراة".

وواصل: "فتوح سيكون له دور كبير في المباراة لو شارك، خصوصا أنه يجيد اللعب على الجبهة اليسرى ومن ثم الدخول إلى عمق الملعب، وهو يصنع الفارق كثيرا لأنه لاعب مهاري للغاية، والأمور ليست صعبة على نادي الزمالك مطلقا، واتوقع فوز الزمالك بنتيجة 4-0".

وأشار عيد، إلى أن فريق بيراميدز سيحقق الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة 2 او 3 - 0 مشيرا إلى أن مواجهة فيوتشر أمام سينجيدا صعبة على عكس كل التوقعات.