نجم الأهلي على رأس اختيارات فيتوريا لمواجهة الجزائر

أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استقر على استدعاء إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي لمعسكر شهر أكتوبر المقبل في أبوظبي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" إمام عاشور على رأس اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام إلى معسكر أكتوبر القادم وخوض مباراتي زامبيا والجزائر في أبوظبي في الشهر القادم".

وتابع:" روي فيتوريا أشاد بتألق إمام عاشور مع فريق الأهلي في الفترة الحالية ويدرس ضم اللاعب بشكل كبير في معسكر أكتوبر المقبل لمباراتي زامبيا والجزائر".