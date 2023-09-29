عبدالشافي: خالد بيبو تنتظره مسؤولية صعبة داخل الأهلي

أكد شوقي عبد الشافي نجم الأهلي السابق أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أمامه مهمة صعبة في الفترة القادمة داخل القلعة الحمراء بعد تولي المهمة خلفاً لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق.

وقال شوقي عبد الشافي نجم الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن خالد بيبو تنتظره مسؤولية صعبة داخل الأهلي في منصب مدير الكرة وأتمنى أن ينجح في مهمته القادمة مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة".

وتابع:" سمير عدلي يقوم بدور إداري مميز في الأهلي وعلى الرغم ذلك لا يحصل على حقه في وسائل الإعلام ويتم نسب الفضل إلى مدير الكرة بالنادي الأهلي وليس لسمير عدلي ".