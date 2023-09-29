كنيسة في جنوب أفريقيا تعلن إسرائيل دولة فصل عنصري

أعلنت أعلى هيئة لصنع القرار في الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا اعتماد قرار يقضي بتصنيف الاحتلال الإسرائيلي "دولة فصل عنصري (الأبارتهايد)"؛ وذلك جراء ممارساتها العنصرية الممنهجة ضد الفلسطينيين على الصعد كافة طوال عقود.

وقررت اللجنة الإقليمية الدائمة للكنيسة الأنجليكانية في ختام اجتماعها السنوي، الذي تزامن هذا العام مع اجتماعات المجمع الكنسي في جنوب أفريقيا، تأييد الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لمجلس كنائس جنوب أفريقيا بإعلان "إسرائيل دولة فصل عنصري"، والطلب من رئيس أساقفة الكنيسة ثابو ماكجوبا، إبلاغ رئيس أساقفة القدس والشرق الأوسط حسام نعوم بهذا القرار.وقالت اللجنة الإقليمية؛ إن "العديد من منظمات حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، واللجنة التنفيذية الوطنية لمجلس كنائس جنوب أفريقيا، أعلنت أن إسرائيل دولة فصل عنصري".

وتتبع للكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا، أبرشيات في ناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وأنجولا وسانت هيلينا، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا. وتعقد مجمعها الكنسي كل ثلاث سنوات.