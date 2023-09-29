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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: غلق المحال 10 مساء وزيادة ساعة يومين أسبوعيا وفي المناسبات

المواعيد الجديدة
المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، المحافظات بالبدء فى تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية التي تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. 

وأكد هشام آمنة، أن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

وقال هشام آمنة، إن القرار الوزاري يتضمن أيضاً أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) ، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن و التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح هشام آمنة، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

وأشار وزير  التنمية المحلية  الي أنه تم خلال الأيام الماضية عمل حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهي والمولات بالمحافظات  بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة وفقاً للقانون.

هشام امنة غلق المحال وزير التنمية المحلية

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