رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ42.. صور

احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني بعيد ميلادها الـ42 عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت الإعلامية رضوي الشربيني عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت رضوي:"النهارده انا تميت ٤٢ سنه و عايزه اشكر اهلى و اصحابى و كل الناس اللى افتكرتني و عيدت عليا فى عيد ميلادي".

وأكملت :"فعلا حب الناس نعمه و هديه من عند ربنا و انتم كلكم احلى هديه ليا و كبرت فى السن صحيح بس هيفضل بالنسبه مجرد رقم طول ما القلب و الروح لسه شباب".

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا ترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.