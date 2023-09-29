اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

متى يبدا العمل بالتوقيت الشتوي

رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023 خلال يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023.

ويحل موعد تغيير الساعة وبدء العمل بالتوقيت الشتوي مساء يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، حيث تتأخر الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة صباحًا.



ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا.



هذا كان فيما يخص العمل بالتوقيت الشتوي و لكن متى سيتم تاخير الساعة ؟

من المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، الموافق يوم السادس والعشرين.

ويتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، بأن تصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة صباحًا، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد أعاد العمل بنظام التوقيت الشتوي والصيفي، بداية من أبريل الماضي، بعد إلغاء العمل به لمدة 12 عامًا.

وأرجع المجلس إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

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و عن مميزات التوقيت الشتوي

فقد عددت الحكومة في بيان الصادر حول إعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي، فوائد ومميزات تطبيقه، من بينها:-

توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقليل استخدام وسائل التدفئة.

تنشيط خلايا المخ بعد الاستيقاظ، بما يساعد على زيادة الطاقة الإيجابية لدى الأطفال خلال الدراسة.

الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.

و عن فوائد العمل بالتوقيت الشتوي

فقد كان مجلس الوزراء قد أعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفي مع آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، حتى يتم الاستفادة منه عدة فوائد، وتتمثل في الآتي:

1- ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.

2- كان الغرض من تطبيقه توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء.

3- توفير عملة صعبة.

4-توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.

و بالنسبة لمواعيد غلق و تشغيل المحلات أثناء العدل بالتوقيت الشتوي

ووفقا لمواعيد التوقيت الشتوي، يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

وسيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن تستمر خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وبالإضافة إلى فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

و لكن هناك بعض الاستثناءات

فيتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن من مواعيد التوقيت الشتوي، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما سيتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ويجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

و عن مخالفي العمل بالتوقيت الشتوي

فوفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، فإن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما.

وفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص.

وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

يذكر أن التنمية المحلية، قد أطلقت خلال الأيام الماضية، حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهى والمولات بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد، حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة.

وشهد عام 2023 موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، لترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

شملت المادة الأولى، موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.