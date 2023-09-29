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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختبار صعب.. كلوب يعلق على مواجهة ليفربول وتوتنهام

صدى البلد

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن مواجهة توتنهام، تُعد اختبار صعب لفريق الريدز.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: “نتوقع إختبار صعب كجميع مبارياتنا خارج آنفيلد، توتنهام فريق رائع ولديهم مدرب جيد، لا أعرفه شخصيًا لكن أتطلع قُدمًا لمقابلته، سنحاول بقوة ضد توتنهام وسنرى ماسيحصل”.

وتابع: “كِلا الفريقين سيلعبان كرة قدم قوية، توتنهام من أفضل الفرق بالهجوم المضاد، بأي مكان تخسر بها الكرة كانوا يلعبون لسون ثم لكين ولم يكن هناك فرصة للدفاع لكن الآن لديهم أسلوب إبداعي وقد كان لديهم أسبوع كامل للتحضير للمباراة”.

وأضاف: “توتنهام لديه أفضلية بحصوله على أسبوع كامل من التحضير للمباراة، أنجي مدرب كبير ومتأكد بأنه عمل على إيجاد أفكار للتسبب لنا بمشاكل، بالنسبة لنا فقد تعافينا بعد مباراة ليستر وخضنا حصة تدريبية مهمة جدًا ونحن مستعدين بشكل جيد لهم وسنرى ماسيحصل”.

واختتم: “لا أضع جدول زمني محدد لتأقلم لاعبي بشكل كامل لأننا بالبريميرليج، جودة اللاعبين الفردية جيدة جدًا ولديهم إمكانيات هائلة. المجموعة منفتحة على عدة أمور وقلت بأنها بداية جديدة لهذا الفريق، سنعيشها ونمنح لاعبينا الفرصة”.

ليفربول توتنهام كلوب يورجن كلوب أنفيلد

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