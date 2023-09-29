فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

ظهر الفنان حسين أبو حجاج، في مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، مع أحفاده لـ أولاده وبناته.

وتضمن الفيديو الأول لـ حسين أبو حجاج، وهو يقوم باللعب مع أحفاده بلعبة القطار، وغنى معهم «توت توت»، بينما ظهر في الفيديو الثاني وهو يحتفل بعيد ميلاد ابن ابنه وابن ابنته.

حسين أبو الحجاج

وكان كشف سبب تمسكه بمهنة تصليح السيارات قائلا :' من ٨٦ اشتغلت في ورشة تصليح سيارات وجالي التمثيل وأنا شغال في نفس المهنة ومقعدتش في القاهرة لأني مش حاببها ولما بيكون عندي تصوير ببات فيها وتاني يوم أرجع المنيا، ليه مشروع ناجح اقفله وفي ناس بتاكل عيش ؟".

ختم قائلا:' التمثيل مالوش أمان وأعرف ممثلين كتير مش لاقية تاكل والممثل اللي النهاردة ميعملش مشروع جنب الفن بتاعه خسران كل حاجة، في فنانين دلوقت مش لاقين ياكلوا.

كشف الفنان حسين حجاج عن سبب رفضه للعمل مع المنتج أحمد السبكي قائلا:' رفضت الشغل مع منتج بسبب سلوكياته لأنها مش كويسة مع الممثلين عشان كده قررت مش هشتغل معاه تاني حتى لو هيديني بطولة.

أضاف حسين أبو حجاج: «مبيدفعش أجور كويسة وفي مرة كنت شغال معاه فيلم واتعودنا في شركات الإنتاج إننا تاخد ١٠ في المئة ولباقي في اللوكيشن إنما دا ممكن تروحيله الشركة وانتي مش عارفة هيدفعلك كام، عنده فهلوة ومبيحبش يدفعلك اللي انتي تستاهليه لازم أقل».

حسين أبو حجاج ومحمد هنيدي

وكان كشف الفنان حسين أبوحجاج ، عن أسباب خلافه من الفنان محمد هنيدي، ورفضه للعمل معه بعد فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، أثناء استضافته في برنامج "مصر جديدة" على قناة "أي تي سي".

وقال حسين أبو حجاج :"محمد هنيدي رفض أن نعمل سويا بعد دور لؤي الذي قدمته في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وأضاف حسين أبو حجاج : "ذهبت للفنان محمد هنيدي في إحدى مسرحياته القديمة وسلمت عليه ، وسألته هل سنعمل سويا مرة أخرى، فأجابني إن لو الناس نسيت دور لؤي الذي قدمته في صعيدي في الجامعة الأمريكية ، من الممكن أن نعمل سويا مرة أخرى".

وتابع حسين أبو حجاج: "حزنت بسبب هذا الموقف، فالممثل إذا نجح في دور أو منطقة ما تتم الاستعانة به مرة أخرى".