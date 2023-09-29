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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين يعزي مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة نجلها

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة المغفور له - بإذن الله – نجلها  / محمود حسين خطاب، الذي وافته المنية اليوم الجمعة . 

وقال أبو العينين من خلال برقية عزاء: نشاطر السفيرة مشيرة خطاب وجميع أفراد أسرتها الكريمة الأحزان في مصابهم الأليم، بوفاة نجلها الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم الأسرة والأهل الصبر والسلوان - وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
 

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