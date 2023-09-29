عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب يقتحم الملعب ويمسك بالكرة وسط هتاف الجمهور في المكسيك.. ماذا حدث؟

كلب يقتحم مباراه
كلب يقتحم مباراه

شهد الدوري المكسيكي واقعة غريبة وطريفة حيث اقتحم كلب الملعب أثناء مباراة وأمسك بالكرة.

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الطائي في الدوري السعودي

مصرع وإصابة 12 شخصا في ملعب كرة بـ الكونغو لهذا السبب |فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع  المثير للكلب، اقتحم الملعب في إحدى مباريات الدوري المكسيكي.


وبمقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.


وأخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة

الدوري المكسيكي كلب مباراة الملعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

موضوعات متعلقة

الحمض النووي يكشف سر بقايا سلحفاة عمرها 6 ملايين عام على ساحل الكاريبي

الجيش والإطفاء يحاولون إنقاذ المواطنين من عاصفة كارثية تضرب اليونان

أمريكا تحاول إنقاذ 23 أسدا ونقلها من السودان.. ما القصة؟

الذكاء الصناعي لا يمكن الاعتماد عليه في الطب .. ما القصة؟

هل سيتغير مناخ الفصول الأربعة؟..علماء يكتشفون مفاجأة صادمة في السحب

إغلاق المدارس | انتشار عدوى تصيب الطلاب بالعمى في باكستان

عاصفة وأمطار.. مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجنوب أفريقيا.. تفاصيل

مخاطر البيئة..الطحالب مهددة بالانقراض داخل المحيطات لهذا السبب

ترشيحاتنا

ماركة أفشة .. الأهلي يحرز الهدف الأول فى شباك سان جورج

مدينة مرورية للأطفال .. الداخلية تشارك في يوم ترفيهي بمستشفى الناس

هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة يعوض من فاتته ساعة الاستجابة؟.. مستجاب بهذا الوقت

فرح تحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

حرق دمية أردوغان.. تركيا تدين إهانة رئيسها أمام سفارتها في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ