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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزير الرياضة | افتتاح ملاعب في قرية شرشابة بـ زفتى

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة بالغربية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمستشار رئيس الجمهورية الأمني جولة ميدانية يرافقهما الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ونائبه لتفقد مقتنيات مسجد السيد البدوى بطنطا.

وجاء ذلك خلال مشاركة لفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الاحمدي .

 

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كما يفتتح وزير الشباب والرياضة عدد من الملاعب الرياضيه بنطاق قرية شرشابه بمركز زفتي.

الجدير بالذكر أن حالة من الفرحة والسعادة انتابت أهالي قرية شرشابة بمركز زفتي عقب جولة الافتتاحات للمشروعات الخدمية. 

 

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الجمعيات الأهلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبح الجمهوري الشباب والرياضة بالغربية الشباب والرياضة الملاعب الرياضية

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