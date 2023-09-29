بحضور وزير الرياضة | افتتاح ملاعب في قرية شرشابة بـ زفتى

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمستشار رئيس الجمهورية الأمني جولة ميدانية يرافقهما الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ونائبه لتفقد مقتنيات مسجد السيد البدوى بطنطا.
وجاء ذلك خلال مشاركة لفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الاحمدي .
كما يفتتح وزير الشباب والرياضة عدد من الملاعب الرياضيه بنطاق قرية شرشابه بمركز زفتي.
الجدير بالذكر أن حالة من الفرحة والسعادة انتابت أهالي قرية شرشابة بمركز زفتي عقب جولة الافتتاحات للمشروعات الخدمية.