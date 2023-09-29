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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد نصف ساعة..

إياب دوري أبطال إفريقيا.. كهربا وكريستو يهدران هدفين في شباك سان جورج

مباراة الاهلي وسان
مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

أهدر ثنائى فريق الأهلي، محمود كهربا وأحمد عبد القادر، تسجيل هدفين في شباك سان جورج الإثيوبي، بعد مرور نصف ساعة من مباراة الإياب، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

واكتسح النادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، نظيره سان جورج، بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الذهاب.

وبدأ اللقاء اليوم، بضغط هجومي للنادي الأهلي، فيما امتلك لاعبو سان جورج الإثيوبي الكرة في منتصف الملعب.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي للإصابة فى الدقيقة الثالثة عقب تعرضه لعرقلة من رمضان يوسف لاعب سان جورج الإثيوبي.

وتصدى باهيرو نجاش حارس مرمي سان جورج الإثيوبي لعرضية أرسلها محمد هاني لاعب النادي الأهلي من الجهة اليمني في الدقيقة الرابعة.

وجرت محاولات فى أول 7 دقائق من جانب النادي الأهلي لاختراق دفاعات سان جورج الإثيوبي من قبل أحمد عبدالقادر وكهربا وكريستو .

واحتسب الحكم المالي، ضربة حرة لصالح إمام عاشور نجم النادي الأهلي فى الدقيقة الثامنة؛ بعد عرقلته أمام منطقة الجزاء لفريق سان جورج الإثيوبي.

وأحرز محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي الهدف الأول فى الدقيقة العاشرة؛ بعدما سدد قذيفة صاروخية في شباك سان جورج الإثيوبي.

وفرض النادي الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء بعد تقدمه بهدف أول وسط محاولات من جانب لاعبو سان جورج الإثيوبي.

وأهدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي هدفا فى الدقيقة 17 بعد تسلمه تمريرة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ليبعدها حارس المنافس إلى خارج الملعب.

وأضاع أحمد عبدالقادر فرصة تسجيل هدف ثان للنادي الأهلي في الدقيقة 18 بعد تسلمه تمريرة من كريستو داخل منطقة الجزاء سددها برعونة في أقدام دفاعات سان جورج الإثيوبي.

وفي الدقيقة 21 مرر أفشة، كرة، داخل منطقة الجزاء، سددها أحمد عبدالقادر بقوة، لتصطدم في الشباك من الخارج وتضيع فرصة حقيقية للنادي الأهلي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر أمام سان جورج الإثيوبي .

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي: 
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الديبس، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم : محمد الضاوي كريستو ، محمود عبد المنعم كهربا ، أحمد عبد القادر.

الأهلى سان جورج كولر محمد الشناوي كهربا كريستو

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