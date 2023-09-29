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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف منصور يكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم

الفنان يوسف منصور
الفنان يوسف منصور

أكد الفنان القدير الفنان يوسف منصور، أنه عمل في مجال الإخراج لتصوير أفلام أكشن بشكل مختلف عما كان سائدا، مشيراً إلى أنه تعلم الإخراج من خلال التجارب، بالممارسة وليس الدراسة.


وأضاف منصور خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض أن فيلم الرجل الشرس مأخوذ من فيلم أمريكي، موضحا أنه اختلف مع مخرج قبضة الهلالي بسبب حذف مشاهد من الفيلم

 

وأوضح الفنان يوسف منصور خلال اللقاء أن الفنان فريد شوقي كان طيب القلب وملك الترسو مضيفا أن سوزان تميم كانت البطلة الحقيقية لفيلم بدر ولكنها سافرت.

 

أسرار وكواليس ومفاجآت أخرى كشفها الفنان يوسف منصور خلال اللقاء متحدثا عن علاقته الخاصة بالفنانة نيللي موجها رسالة لها قائلا " ربنا يخليها ويحافظ عليها ".

 

كما كشف منصور خلال اللقاء لأول مرة عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر محل الفنانة انجي عبدالله  وهي سوزان تميم موضحا أسباب الحفاظ على صحته ومقاومته للسرطان وقصة نجاحه في التغلب على هذا المرض.


وفي مفاجأة كبيرة كشف منصور خلال اللقاء أنه دخل مجال الفن وهو لا يمتلك موهبة التمثيل، مشيرا إلى أن هناك فارق بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن وبين الممثل الذي يقوم بنفس المشاهد.

 

كما كشف خلال اللقاء كيفية إقناعه للفنان أحمد رمزي بالاشتراك معه في بطولة فيلم قط الصحراء، مؤكدا وجود خلافات كبيرة بينه وبين مخرج فيلمي قبضة الهلالي، والبلدوزر، وفوجئ على شاشة السينما بأشياء غير التي تم تصويرها.


جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.
 

يوسف منصور الإعلامية ايمان أبوطالب فريد شوقي سوزان تميم الفنانة انجي عبدالله

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