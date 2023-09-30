برلماني: هناك حاجة أكبر لتحسين أوضاع الكوادر الطبية

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لعددٍ من القطاعات في الدولة، من بينها قطاع الصحة، لتوفير حياة كريمة للمصريين كافة.

وأضاف " أبو العلا"، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الاهتمام بالمنظومة الصحية، تمثل في مبادرة “100 مليون صحة” التى قضت على فيروس سى وقوائم الانتظار، والتى أجريت فيها أكثر من 2 مليون عملية متأثرة، بالإضافة إلى تدشين مشروع التأمين الصحى الشامل الاجتماعى.

وأكد عضو لجنة الصحة، أن القطاع الصحى فى حاجة إلى تحسين الكادر الطبى للأطباء، بالإضافة إلى الإحتياج إلى البنية التحتية للتأمين الصحى أن تسير بطريقة أسرع.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 35 مليونا و581 ألفا و215 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الأول، الخميس 28 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليونا و53 ألفا و788 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و706 آلاف و549 زيارة.

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ473 ألفا و496 طفلا، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و156 ألفا و950 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.