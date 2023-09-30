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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| فيضانات عارمة تفرض "حالة الطوارئ" في نيويورك.. والسلطات توجه نداء عاجلا

فيضانات نيويورك
فيضانات نيويورك

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، "حالة الطوارئ" بسبب فيضانات عارمة تسببت في تعطل حركة النقل واغلاق الطرق والمطارات.


ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تسببت العاصفة الاستوائية "أوفيليا" في هطول أمطار شديدة الغزارة عبر وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، مما تسبب في فيضانات في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وغمر الطرق بالمياه وتعطيل جزئي لحركة مترو الأنفاق والمطارات، فيما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر الشديد.


وبدورها، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول، "حالة الطوارئ" في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب "هطول شديد للأمطار".


وأظهرت صور سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ السيارات.

 


وغمرت المياه جزئيًا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، فيما قالت الشركة المشغلة: "نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن".


وأعلن مطار لاجارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة إيه "مغلقة حاليا".


ووفق هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن الطقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، يسحب الهواء الرطب من المحيط "ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية".


وتأخذ سلطات نيويورك هذه الفيضانات على محمل الجد، بعدما تسبب الإعصار إيدا في مقتل 13 شخصا في سبتمبر 2021 (وعشرات آخرين في المنطقة)، معظمهم علقوا في أقبية منازل جرى تحويلها إلى شقق في المدينة الضخمة التي تشهد أزمة سكن حادة.

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