الخطة والموازنة بالبرلمان: تعاون روسيا ومصر فى بريكس أحد العوامل لحل الأزمة الإقتصادية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعاون بين مصر وروسيا لن تتغير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن أثرت إقتصاديا، كمشكلات فى النقل وبعض العقوبات التى وقعت على روسيا والتى تأثرت بها مصر .

وأشار "عمر" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت فى حدوث مشاكل فى خطوط السفن، وأصبح فية إضطرارا لإيجاد خطوط بديلة، مشيرا إلى أنه تسبب فى إحداث أزمة إقتصادية لمصر .

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن أشكال التداعيات الإقتصادية السلبية التى قامت بإحداث ضررا للدول ذات الإقتصاد الناشئ، هى زيادة فى أسعار القمح على مستوى العالم، حيث تعد روسيا أكبر الدول المصدرة له، وزياد سعر الشحن والذرة والزيت.

وأضاف إلى أن التحالف الجديد لبريكس، والتى من أعضائه روسيا وإنضمام مصر إليه فى شهر يناير، أحد الحلول لللإزمات الإقتصادية والتى يتم التبادل فيما بينهم بالعملات بين البلدين وتخفيف الطلب على الدولار.