برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

تماثيل عين غزال، هي تماثيل تم العثور عليها في موقع أثري يقع في الأردن ويعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث، لكن منذ اكتشافها وتنقلها من بلد إلى آخر ولغز كبير يحيط بها بسبب شكلها الغريب ذو الرأسين في جسد واحد وغموض الهدف.

شاهد الفيديو:

تم اكتشاف تماثيل عين غزال خلال السبعينيات، ولكن تم التنقيب عنها فقط في العقد التالي. واستمرت أعمال التنقيب في الموقع حتى أواخر التسعينيات.

ووفقا لموقع “انشينت اوريجنز” تمكن علماء الآثار من تسليط بعض الضوء على أسلوب حياة سكان عين غزال في عصور ما قبل التاريخ، وأكثر الاكتشافات غموضا في الموقع هي بلا شك ما يسمى بتماثيل عين غزال.

تم اكتشاف اثنين وثلاثين من هذه التماثيل في مخبأين منفصلين، بما في ذلك التماثيل الصغيرة والتماثيل النصفية. تم صنع تماثيل عين غزال من خلال تغطية قلب من القصب والخيوط بالجبس. ولكن من غير المعروف السبب وراء تنفيذ هذه التماثيل.