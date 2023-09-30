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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم لمتابعة مباراة  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأرتا سولار  الجيبوتى  في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.

 

موعد مباراة الزمالك و ارتا سولار بالكونفدرالية


يواجه الزمالك منافسه أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وتذاع مباراة الزمالك وارتا سولار عبر قنوات اون تايم سبورت المصرية 

 

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولار 


الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.

وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

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