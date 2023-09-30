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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وباء في إثيوبيا يحصد أرواح عشرات الأشخاص

تفشي مرض الملاريا
تفشي مرض الملاريا في إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 عن تفشي وباء الملاريا في ولاية أوروميا بعد مصرع العشرات بسببه ، خلال الشهرين الماضيين.

وأكد مسؤولون محليون أن تفشي مرض الملاريا أودى بحياة ما لا يقل عن 36 شخصًا خلال الشهرين الماضيين فقط في منطقتي بيجي وكوندالا في منطقة غرب ووليجا التي مزقتها الصراعات في ولاية أوروميا الإقليمية.

وقال لاتا بانتي، مسؤول الصحة في منطقة بيجي، غرب ووليجا، إن 36 شخصًا توفوا أثناء خضوعهم للعلاج من الملاريا وتم علاج حوالي 10250 شخصًا من تفشي المرض. 

وقال السكان إن اثنين إلى ثلاثة أشخاص يموتون في المتوسط كل يوم وبالإضافة إلى تفشي الملاريا، يتم تداول صور الأطفال والأمهات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وتحدث الأزمة الأخيرة على خلفية تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع وتقارير سوء التغذية الحاد في مناطق مختلفة بما في ذلك أوروميا والتي أدت إلى وفاة أكثر من 200 شخص اعتبارًا من أغسطس من هذا العام.

وقد تم نهب أو تدمير جميع المراكز الصحية الموجودة البالغ عددها 42 مركزًا تقريبًا في منطقة بيجي التي يبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة، ولم يتمكن المرضى الذين يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم من الحصول على الرعاية العاجلة لأن المرافق الصحية لم تعد تعمل في المنطقة وفقًا لذلك.

وقالت الأمم المتحدة في يوليو إن المناطق الأربع في ووليجا في غرب أوروميا لا تزال تعاني من تدهور الوضع الإنساني بسبب انتشار الملاريا وسط استمرار هطول الأمطار وتشبع المياه، وهو ما تفاقم بسبب ضعف النظم الصحية بسبب الأعمال العدائية.

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