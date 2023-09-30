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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر المعلمين لدعم السيسي يستعرض الإنجازات والنجاحات المحققة في عهد الرئيس |صور

من المؤتمر
من المؤتمر

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الحاشد الذي تنظمه نقابة المعلمين المصرية بعنوان: "معلمي مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة"، وذلك بمقر النقابة الرئيسي بالجزيرة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

وشهد المؤتمر بث فيديو تم من خلاله استعراض ما تحقق من إنجازات ونجاحات داخل نقابة المعلمين على مدار السنوات العشر الماضية، فيما تضمن الفيديو إشارة إلى كلمة الرئيس السيسي من احتفالية عيد المعلم عام 2014، والتي أكد فيها أن التعليم هو سبب تقدم الامم، والمعلمون يحملون أمل مصر وثروتها.

وتضمن الفيديو كذلك حديث الرئيس عن إنجاز آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري والأنفاق ومحاور نيلية وخطط متكاملة للنقل البري، وإضافة مراحل جديدة لمترو الأنفاق إلى جانب إدخال القطار السريع والمونوريل.

واستعرض الفيلم تطوير الموانئ والمطارات، وإنشاء المدن الصناعية والثورة الإنتاجية في مجالات الحديد والصلب وتلبية احتياجات مشروعات الإسكان من المواد الخام.

ولفت الفيلم إلى أن الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما سارت عليه نقابة المعلمين تحت قيادة خلف الزناتي، والذي أكد أن المعلمين يقفون  صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لاستكمال الانجازات الغير مسبوقة.

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