عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. متى تواجه دور حضانات الأطفال الإغلاق والتوقف عن العمل؟

صدى البلد

ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون شروط إنشاء دور حضانات الأطفال وحالات إغلاقها.

 

صدور قرار مسبب بالاغلاق 

 

ونصت المادة (41) علي أنه لا يجوز إغلاق دار الحضانة بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغـلاق الـدار مؤقتـاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظـة خـلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة، ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن . 

ووفقا للمادة (42)  تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكـام البـاب الرابـع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كمـا تعتبـر السـجلات والـدفاتر التـي تمسـكها أوراقـاً رسـمية فـي تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .

وأشارت المادة (43) إلي إن  تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلـي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهـ ات التي يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .

 

عقوبات المخالفة 

 

وعاقبت المادة (44)  بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

رحل في عز شبابه.. تفاصيل عزاء أحمد سامي العدل

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

موضوعات متعلقة

التضامن والصحة توقعان بروتوكولا لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة

تفاصيل ابتكار حضانة أطفال متنقلة.. أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية يوضح

ترشيحاتنا

حكاية وطن.. حصاد 9 سنوات من الإنجازات في 6 محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية

أسعار نيسان سنترا 2024 بعد الاوفر برايس .. صور

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

وزيرة التخطيط: نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متلاحقة ومركبة

خطاب رسمي.. إنبي يتمسك بالمشاركة في كأس السوبر

حكم المصارعة في الإسلام وممارسة الملاكمة.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. لجين عمران تبرز أناقتها في أحدث ظهور

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

فيديو

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ