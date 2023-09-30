رئيس جامعة بنها بمؤتمر المعلمين: نبعث رسالة للسيسي وراءك شعب يؤيدك

قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها: “إننا نتذكر أين كنا منذ 10 سنوات وسنعرف لماذا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإجابة أنه أعاد لنا الاستقرار والأمن، وأتقدم بالشكر للقوات المسلحة التي حمت الشعب من قوى الظلام”.

جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر "معلمي مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة"، والذى تنظمه نقابة المعلمين بمقرها الرئيسى بالجزيرة، وسط حضور آلاف المعلمين من جميع المحافظات.

وأضاف: “رغم التحديات الاقتصادية، إلا أنها ظروف عالمية مؤقتة تبذل الدولة جهود كبيرة لتجاوزها، ونتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار الاستقرار ، ودعم جهود التنمية فى كل القطاعات، ومنها جهود كبيرة فى التعليم العالى لتوفير فرص لجميع الطلاب لدراسه ما يتمنوه”.

وتابع: “نجتمع اليوم لنبعث رسالة للرئيس أن وراءه شعب يؤيده ويسانده، ويقف دائما بجانب الرئيس السيسى قائد سفينة الوطن”.