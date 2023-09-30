أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بعد تحقيق لقب بطولة نينجو المفتوحة للتنس

حققت البطلة العالمية التونسية أنس جابر لقب بطولة نينجو المفتوحة للتنس بعد التغلب في النهائي اليوم السبت على الروسية ديانا شنايدر المصنفة رقم 85 عالميا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و 6-1 .

ونجحت أنس جابر المصنفة السابعة عالميا في التتويج اللقب لتحقق اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية ، كما أنه أول ألقابها على الأراضي الصلبة.

وعادلت البطلة التونسية رقم اللاعب المغربي يونس العيناوي كأكثر لاعب عربي أو لاعبة عربية تحقيقا للألقاب في العصر الحديث برصيد 5 ألقاب .

وكانت قد صعب أنس جابر لنهائي بطولة نينجبو الدولية “ذات الـ250 نقطة” عقب فوزها على الأرجنتينية ناديا بودروسكا بمجموعتين لواحدة.

وكانت أنس جابر قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الفرنسية ديان باري بمجموعتين للاشئ في الدور الأول، قبل أن تفوز على الألمانية تمارا كورباتش في الدور الثاني بنفس النتيجة، قبل أن تفوز على على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين لواحدة.