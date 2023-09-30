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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تصل قطر للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة

صدى البلد

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وأجريت قرعة البطولة منذ أيام، وأسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع، بيروت اللبناني ومجد طنجة المغربي ودجلة العراقي والاتحاد الليبي، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع إلى دور الـ 16.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة العربية غدًا الأحد، بمواجهة دجلة العراقي في تمام الواحدة ظهرًا على صالة الريان.

قائمة الأهلي في البطولة العربية لكرة السلة.

تضم قائمة الأهلي 14 لاعبًا وهم: عمر عبادة، نوريس كول، إيهاب أمين، أحمد مهيب، مؤمن طارق خيري، عمرو الجندي، عمرو زهران، يوسف المعداوي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، سيف سمير، مروان سرحان، مصطفى المكاوي "كيجو"، عمر طارق.

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