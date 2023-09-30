يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة لخوض ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024.

واستهل الفراعنة مشوارهم بالتصفيات المؤهلة اليوم السبت، بالخسارة أمام المنتخب الأمريكي بثلاثة أشواط دون رد.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو مع: أمريكا، اليابان، فنلندا، تونس، تركيا، سلوفينيا، صربيا، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى أولمبياد باريس.

موعد مباراة منتخب الطائرة المقبلة في تصفيات أولمبياد باريس

يخوض منتخب الطائرة غدًا الأحد ثاني مبارياته بتصفيات أولمبياد باريس، عندما يلتقي اليابان مستضيف المجموعة الثانية في الواحدة و 25 دقيقة مساء.

قائمة منتخب مصر في تصفيات أولمبياد باريس 2024

حسام يوسف ورضا هيكل وأشرف اللقاني وسيف عابد و محمد عادل وعبد الرحمن سعودي ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان وأحمد يوسف ومحمد مصطفى لعبة وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء ومحمد عسران.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق مؤخرًا لقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بصالة ستاد القاهرة، بعد الفوز على الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط.