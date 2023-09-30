الأهلي يواجه بي إم سي الكونغولي في بطولة إفريقيا لرجال اليد

يواجه الفريق الأول رجال لكرة اليد بالنادي الأهلي اختتم اليوم السبت فريق بي إم سي الكونغولي، في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على صالة نيكولا أوبو في ثاني مواجهات الأهلي بالبطولة.

كان «رجال يد الأهلي» قد فاز يوم الخميس الماضي على فاب الكاميروني بنتيجة 33-18، في المباراة الأولى لمنافسات البطولة.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.