التعليم تكشف حقيقة إضافة التربية الدينية للمجموع ضمن المواد الأساسية لطلاب المدارس

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبرا يزعم صدور قرار من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على إضافة مادة التربية الدينية إلى المواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي لكي يهتم الطلاب بالتربية الدينية

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن مادة التربية الدينية وفقا لقانون التعليم 139 لعام 1981 ، هي مادة لا تضاف درجاتها لمجموع الطالب .

الخبر المتداول بشأن مادة التربية الدينية

وأوضح المصدر ، أنه بناءا على ذلك ، فمسألة إضافة مادة التربية الدينية للمجموع هو قرار لابد أن يكون تشريعي وهذا يخص مجلس النواب، وليس قرارا تنفيذيا من اختصاص وزارة التربية والتعليم.

ودقت اليوم، السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 أجراس المدارس في 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية، معلنة بدء العام الدراسي الجديد.

وتوافد الطلاب منذ السابعة والنصف صباحا على مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”.

ومن المقرر بدء الدراسة رسمياً في مدارس باقي المحافظات، غدا الأحد، وهي المحافظات التي تطبق إجازة السبت المتمثلة في محافظات: “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح”.