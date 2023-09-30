عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل أرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي .. النني على مقاعد البدلاء

ساكا
ساكا

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بينجامين وايت - جابرييل ماجالهيس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

ويجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق بورنموث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فتاة وشريكها يكرسان حياتهما لـ تربية 13 طفل لعبة.. ما قصتهما؟

الرئيس السيسي : الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه في المعاشات لنحو 50 سنة مقبلة بسبب خطأ سابق

معيط: بفضل الرئيس تم ضبط المالية العامة خلال عام بدل 4 أعوام

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

للحد من الجفاف.. تونس تمدد نظام حصص مياه الشرب

السيسي: 450 مليار دولار خسائر مصر في 2011 والدولة تدفع الثمن من اللحم الحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت أسود .. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالسعودية

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

كان سيخضع جراحة.. وفاة أحمد سامي العدل بشكل مفاجئ.. وهذه أبرز أعماله

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

فيديو

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ