تشكيل أرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي .. النني على مقاعد البدلاء

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بينجامين وايت - جابرييل ماجالهيس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

ويجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق بورنموث